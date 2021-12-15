Кулеба: за 9 місяців зони вільної торгівлі товарообіг між Україною та Ізраїлем зріс на 10%

30 років тому Україна та Ізраїль встановили дипломатичні відносини, але історія співіснування двох народів налічує сотні років. І сьогодні відкриваються широкі перспективи для розвитку і співпраці.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на третьому Kyiv Jewish Forum .

Він нагадав, що публічно говорити правду про Бабин Яр почали лише в незалежній Україні. За часів Радянського Союзу ця трагедія замовчувалась.

"У нашій спільній історії є не лише темні, а й світлі сторінки, якими ми можемо пишатися, і це робить зв’язки між нашими державами та народами такими особливими. Єврейська громада відіграла значну роль в українській історії, а видатні єврейські політичні, культурні та релігійні діячі українського походження відіграли велику роль в історії держави Ізраїль", - заявив Кулеба.

Серед них він назвав сіоністського лідера Зеева Жаботинського, другого президента Ізраїлю Іцхака Бен-Цві, міністра оборони Моше Даяна, 3-го та 4-го прем’єрміністрів Леві Ешколя та Голду Меїр, першого міністра закордонних справ Моше Шаретта.

Голова МЗС зазначив, що сьогодні Україна та Ізраїль мають політичний діалог на найвищому рівні, а за 9 місяців дії Угоди про вільну торгівлю товарообіг зріс на 10%.

"Наступним логічним кроком є переговори щодо розширення угоди на послуги, а не лише товари. Це дійсно може підвищити рівень торгівлі між нашими країнами. Українська сторона готова до таких переговорів", - підкреслив Кулеба.

За його словами, ізраїльські інвестиції в Україну сягнули 100 млн доларів, але мають потенціал збільшуватися. Особливо перспективним є співробітництво у сільськогосподарській галузі та IT.

Як заявив на відкритті форуму засновник KJF, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, третій форум присвячено 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем. Форум проходить в режимі онлайн 15-16 грудня.