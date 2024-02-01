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Кулеба про 50 млрд євро для України: сподівання Путіна "перечекати" рішучість світу є марними

Фото: голова МЗС України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Створення Фонду для України є чітким сигналом того, що сподівання російського диктатора Володимира Путіна "перечекати" рішучість України та світу є марними.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис дипломата в Twitter.

"Я вдячний Європейській раді за схвалення рішення про створення фінансового інструменту для України Ukraine Facility на суму 50 млрд євро на 2024-2027 роки. Це рішення має історичне значення. Воно чітко демонструє, що будь-які розмови про нібито "втому" чи "зменшення підтримки" є неправдою", - заявив він. 

Кулеба підкреслив, що Європа вкотре продемонструвала свою силу та здатність незалежно ухвалювати важливі рішення.

"ЄС показує лідерство та подає приклад для всього світу. Це також є чітким сигналом того, що сподівання Путіна "перечекати" рішучість України та світу є марними. Я глибоко вдячний усім міністрам закордонних справ ЄС, які зробили внесок у цей успіх", - заявив він. 

Саміт ЄС

Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакета фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Пакет було заблоковано з боку Угорщини під час саміту ЄС 1 грудня.

Попри усе, лідери ЄС вже схвалили виділення для України 50 млрд євро в межах програми Ukraine Facility.

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