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Кульбида об угрозе тотальной засухи на юге Украины: это явное преувеличение

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Киев, Четверг 16 сентября 2021 12:54
Кульбида об угрозе тотальной засухи на юге Украины: это явное преувеличение Фото: директор Укргидрометцентра Николай Кульбида (MNS GOV UA)
Автор: Дмитрий Левицкий

Несмотря на засушливый год, югу Украины не грозит тотальная засуха. В том числе из-за нехватки воды в реках.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

"Это (угроза тотальной засухи и высохших рек, - ред.) явное преувеличение. Днепр же не высохнет. Как может высохнуть Дунай, как может высохнуть Днестр", - отметил он.

По его словам, малые реки летом действительно могут иметь очень мало воды и уровни, и даже достигать исторического снижения.

"Но это касается не только юга, это касается и востока Украины и средних притоков Днепра: левобережных, частично даже правобережных. Например, река Рось уже два года подряд очень мало воды имеет, а вот в последнее время там существенно увеличилась водность. То есть ситуация в разных регионах разная, но говорить о том, что просто не станет воды, - это неправильно", - добавил Кульбида.

Напомним, ранее Кульбида заявил, что в Украине со временем увеличивается вероятность природных катаклизмов, но спрогнозировать, когда именно это может произойти, невозможно.

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Гидрометцентр Николай Кульбида
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