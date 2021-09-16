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Кульбіда про загрозу тотальної посухи на півдні України: це явне перебільшення

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Київ, Четвер 16 вересня 2021 12:54
Кульбіда про загрозу тотальної посухи на півдні України: це явне перебільшення Фото: директор Укргідрометцентру Микола Кульбіда (MNS gov UA)
Автор: Дмитро Левицький

Незважаючи на посушливий рік, півдню України не загрожує тотальна посуха. У тому числі через брак води в річках.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

"Це (загроза тотальної посухи і висохлих річок, - ред.) явне перебільшення. Дніпро ж не висохне. Як може висохнути Дунай, як може висохнути Дністер", - зазначив він.

За його словами, малі річки влітку дійсно можуть мати дуже мало води і рівні, і навіть досягати історичного зниження.

"Але це стосується не тільки півдня, це стосується і сходу України і середніх приток Дніпра: лівобережних, частково навіть правобережних. Наприклад, річка Рось вже два роки поспіль дуже мало води має, а ось останнім часом там істотно збільшилася водність. Тобто ситуація в різних регіонах різна, але говорити про те, що просто не стане води, - це неправильно", - додав Кульбіда.

Нагадаємо, раніше Кульбіда заявив, що в Україні з часом збільшується імовірність природних катаклізмів, але спрогнозувати, коли саме це може статися, неможливо.

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Гідрометцентр Микола Кульбіда
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