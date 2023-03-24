"Кухар Путіна" спростував заяви Кремля про війну РФ з НАТО в Україні, - ISW

Як пояснюють фахівці, своїми висловлювання Пригожин "
Українські офіційні особи підтримали попередні оцінки ISW про те, що російські сили не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.
Російські війська можуть змінити свою тактику ракетних ударів, щоб зосередитися на українських військових об’єктах, оскільки загальні російські ракетні удари зменшуються, що вказує на виснаження російських запасів високоточних ракет.
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін у зверненні до держдуми окреслив різні заходи для підтримки російських військових, російської оборонно-промислової бази і незалежності Росії від Заходу.
Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що "Росатом" може працювати над відновленням трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції, що посилить контроль Росії над ЗАЕС.
Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
Російські війська продовжують атакувати місто Бахмут та райони в околицях і навколо Авдіївки.
Українські війська продовжують проводити рейдові дії над Дніпром у Херсонській області.
Кремль продовжує заходи щодо примусу російських резервістів, військовозобов'язаних та інших військовослужбовців до служби за контрактом.
Мішустін заявив, що Росія продовжує зусилля з інтеграції окупованих територій України в російські інституції та інфраструктуру.
Російські сили в Білорусі нещодавно передислокувалися назад до РФ напередодні весняного призову в Росії.