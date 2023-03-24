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"Кухар Путіна" спростував заяви Кремля про війну РФ з НАТО в Україні, - ISW

Фото: Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин спростував заяви Кремля про те, що Росія воює з НАТО, та поставив під сумнів існування "нацистів" на території України, про яких постійно говорить Москва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інстиут вивчення війни (ISW).

У звіті також мовиться, що Пригожин підкреслив,

Як пояснюють фахівці, своїми висловлювання Пригожин "

  • Українські офіційні особи підтримали попередні оцінки ISW про те, що російські сили не здатні проводити широкомасштабні одночасні наступальні кампанії на кількох напрямках.
  • Російські війська можуть змінити свою тактику ракетних ударів, щоб зосередитися на українських військових об’єктах, оскільки загальні російські ракетні удари зменшуються, що вказує на виснаження російських запасів високоточних ракет.
  • Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін у зверненні до держдуми окреслив різні заходи для підтримки російських військових, російської оборонно-промислової бази і незалежності Росії від Заходу.
  • Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило, що "Росатом" може працювати над відновленням трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції, що посилить контроль Росії над ЗАЕС.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп'янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна.
  • Російські війська продовжують атакувати місто Бахмут та райони в околицях і навколо Авдіївки.
  • Українські війська продовжують проводити рейдові дії над Дніпром у Херсонській області.
  • Кремль продовжує заходи щодо примусу російських резервістів, військовозобов'язаних та інших військовослужбовців до служби за контрактом.
  • Мішустін заявив, що Росія продовжує зусилля з інтеграції окупованих територій України в російські інституції та інфраструктуру.
  • Російські сили в Білорусі нещодавно передислокувалися назад до РФ напередодні весняного призову в Росії.

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