"Повар Путина" опроверг заявления Кремля о войне РФ с НАТО в Украине, - ISW
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг заявления Кремля о том, что Россия воюет с НАТО, и подверг сомнению существование "нацистов" на территории Украины, о которых постоянно говорит Москва.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Инстиут изучения войны (ISW).
"Повар Путина" отметил, что Россия воюет "исключительно с украинцами", оснащенными техникой, предоставленной НАТО, и некоторыми "русофобскими" наемниками, добровольно поддерживающими Украину, но не с самим НАТО", - указывают аналитики.
В отчете также говорится, что Пригожин подчеркнул, что российские чиновники, вероятнее всего, знали, что НАТО предложит Украине помощь, потому что "смешно думать, что, когда РФ решила начать войну, то не учла помощь НАТО Украине".
"Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал и о том, что не уверен в целях "денацификации" в Украине, поскольку не знает, есть ли в Украине "нацисты", - информируют в ISW.
Как объясняют специалисты, своими высказываниями Пригожин "фактически отверг довоенные и послевоенные заявления Кремля о том, что РФ необходимо защищаться от угрозы НАТО в Украине, и подорвал необходимость и вероятность заявленных российским диктатором Путиным максималистских целей его вторжения".
Ключевые выводы Института изучения войны:
- Украинские официальные лица поддержали предварительные оценки ISW о том, что российские силы не способны проводить широкомасштабные одновременные наступательные кампании по нескольким направлениям.
- Российские войска могут изменить свою тактику ракетных ударов, чтобы сосредоточиться на украинских военных объектах, поскольку общие российские ракетные удары уменьшаются, что указывает на истощение российских запасов высокоточных ракет.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к госдуме очертил различные меры по поддержке российских военных, российской оборонно-промышленной базы и независимости России от Запада.
- Международное агентство по атомной энергии сообщило, что "Росатом" может работать над восстановлением трех линий электропередач на Запорожской атомной электростанции, что усилит контроль России над ЗАЭС.
- Российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжают атаковать город Бахмут и районы в окрестностях и вокруг Авдеевки.
- Украинские войска продолжают проводить рейдовые действия над Днепром в Херсонской области.
- Кремль продолжает меры по принуждению российских резервистов, военнообязанных и других военнослужащих к службе по контракту.
- Мишустин заявил, что Россия продолжает усилия по интеграции оккупированных территорий Украины в российские институты и инфраструктуру.
- Российские силы в Беларуси недавно передислоцировались обратно в РФ накануне весеннего призыва в России.
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