Кудрявцев: разрешительная система на строительном рынке должна быть справедливой

Фото: Алексей Кудрявцев (пресс-служба ГАСИ)

Кудрявцев призвал к едином справедливому подходу для всех

Если есть весь пакет разрешительной документации – никто не может запрещать начало работ, вне зависимости от того, кто выступает заказчиком строительства, лоббирует ли кто-то данный проект или нет. Об этом экс-глава ГАСИ Алексей Кудрявцев высказался в своем блоге.

"Принципиальная задача, которая сейчас стоит и которую государство со своей стороны должно решить как можно быстрее: создание таких условий, чтобы необходимое разрешение получал каждый застройщик, который имеет на это право… Единый справедливый подход и абсолютно равные условия для всех. Так же как должен быть и единый для всех закон… То есть – пришел с полным пакетом (который, напомню, состоит из: права пользования или владения земельным участком соответствующего назначения, соответствующих градостроительных условий и ограничений, проекта будущего сооружения и экспертного заключения) - пожалуйста, тебе рады. Строй!",- подчеркнул он.

Как показал многолетний опыт, вовлечение должностных лиц в процесс предоставления разрешений – это всегда коррупционный риск, делится наблюдениями Кудрявцев.

"Причем, риск с обеих сторон. Ведь взятка по своей сути обязательно предполагает двух участников процесса: того, кто требует, и того, кто дает. Много слышал от участников рынка, что контролирующие органы "привыкли брать взятки". Должен добавить: а кто-то с рынка "привык давать". И именно поэтому это явление десятилетиями было непреодолимым", - пишет Кудрявцев.

Выдача разрешений на строительство и ввод в эксплуатацию должны перейти в электронный формат - так же, как и оплата за эту процедуру.

"Удалить человека из процесса. Лишить как чиновника, так и застройщика соблазна дать или взять взятку. Это довольно простые рутинные услуги, с которыми прекрасно справится программа в электронном кабинете",- считает Кудрявцев.

Он напомнил, что законодательные основания для его создания уже появились. В ближайшее время должна заработать Единая государственная электронная система в сфере строительства.

"Открытость и доступность услуг для участников рынка - это один из принципиальных шагов, которые следует сделать уже сегодня. Так нам удастся добиться прозрачного честного рынка и как результат - уважения к Украине на международном уровне. В частности - повышения позиций страны в рейтинге легкости ведения бизнеса Всемирного банка DoingBusiness по направлению "Получение разрешения на строительство". Только так мы сможем осуществить реформу", - заключает он.