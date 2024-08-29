Кудрицький визнав, що його допитує НАБУ у справі бронежилетів

На запитання, чи допитувався він у цій справі, голова НЕК відповів ствердно. А також підтвердив, що наразі має статус свідка у цьому провадженні.

"Я давав свідчення", - відповів чиновник.

Кудрицький також назвав відкриті НАБУ кримінальні провадження "старими справами" і запевнив, що закупівля бронежилетів державною компанією відбувалася нібито за ринковою вартістю.

"Ми купили їх за 16 400 гривень. Знаєте, в чому нас обвинувачують? В тому, що ми не провели маркетингове дослідження належним чином. В березні 22-го року. І в тому, що ціна завищена в два рази. Якщо наша ціна була з ПДВ 16 400, і вона завищена в два рази, значить, вона мала бути 8200? Просто дуже легко підняти ціни періоду березня-квітня 2022 року і подивитися бронежилет 4-го класу. Хто його міг купити і коли за 8200 гривень?" - заявив Кудрицький.

Нагадаємо, нещодавно була опублікована звітність волонтерського фонду "Повернись живим" за квітень 2022 року, у який вказується, що волонтери закуповували у той самий період бронежилети такого ж класу за ціною 6 тисяч гривень за одиницю, що майже втричі дешевше, ніж закупівля НЕК "Укренерго".

Наприкінці червня 2024 року НАБУ та СБУ затримали начальника департаменту безпеки "Укренерго" Сергія Тоцького, який, за даними слідства, був безпосереднім куратором закупівлі бронежилетів.

Згодом з’ясувалося, що він є сином генерал-майора Володимира Тоцького, екс-заступника голови СБУ часів Януковича та одного з організаторів штурму Майдану, який після Революції гідності втік до Росії та є одним з ключових підозрюваних у справі Майдану, розслідування якої завершило ДБР.