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Кудрицкий признал, что его допрашивает НАБУ по бронежилетам

Фото: Владимир Кудрицкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий признал, что давал показания в уголовном производстве, открытом НАБУ и СБУ по факту хищения государственных средств при закупке бронежилетов государственной компанией в марте-апреле 2022 года. Сейчас он проходит по делу в качестве свидетеля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кудрицкого в интервью BBC.

На вопрос, допрашивал ли он по этому делу, глава НЭК ответил утвердительно. А также подтвердил, что в настоящее время имеет статус свидетеля в этом производстве.

"Я давал показания", - ответил чиновник.

Кудрицкий также назвал открытые НАБУ уголовные производства по "старым делам" и заверил, что закупка бронежилетов государственной компанией происходила якобы по рыночной стоимости.

"Мы купили их за 16400 гривен. Знаете, в чем нас обвиняют? В том, что мы не провели маркетинговое исследование должным образом. В марте 22 года. И в том, что стоимость завышена вдвое. Если наша цена была с НДС 16 400, и она завышена в два раза, значит, она должна быть 8200? Просто очень легко поднять цены периода марта-апреля 2022 года и посмотреть бронежилет 4-го класса. Кто его мог купить и когда за 8200 гривен?" - заявил Кудрицкий.

Напомним, недавно была опубликована отчетность волонтерского фонда "Вернись живым" за апрель 2022 года, в который указывается, что волонтеры закупали в тот же период бронежилеты такого же класса по цене 6 тысяч гривен за единицу, что почти втрое дешевле закупки НЭК "Укрэнерго".

В конце июня 2024 года НАБУ и СБУ задержали начальника департамента безопасности "Укрэнерго" Сергея Тоцкого, который, по данным следствия, являлся непосредственным куратором закупки бронежилетов.

Впоследствии выяснилось, что он сын генерал-майора Владимира Тоцкого, экс-замглавы СБУ времен Януковича и одного из организаторов штурма Майдана, который после Революции достоинства бежал в Россию и является одним из ключевых подозреваемых по делу Майдана, расследование которого завершило ГБР.

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УкрэнергоНАБУ