Куди зникає олива з двигуна авто: прості та важливі поради водіям

Сучасний двигун споживає не тільки пальне, а й інші рідини. І якщо з бензином чи дизелем все зрозуміло, то куди пропадає моторна олива і чи не можна вплинути на її витрату?
Про те, чому нам доводиться доливати оливу в двигун, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Часи, коли при черговому ТО власник зливав з картера рівно стільки оливи, скільки заливав у нього 10 тисяч км тому, давно минули. Сучасні автомобілісти добре знають, що таке купувати оливу "на долив", але не завжди знають, куди вона зникає з мотора. Поговоримо про це, маючи на увазі якісь заходи для запобігання "масложеру".
У сучасному моторі олива має відразу кілька варіантів, щоб зникнути з картера. Наголошуємо, що будемо говорити про справний агрегат, який хоч і не новий, але не потребує ремонтів та регулювань
Далеко не завжди автовласник використовує оливу того типу, тієї в’язкості і того класу якості, які рекомендує автовиробник. Справа у тому, що багато хто з водіїв прагне пригостити машину чимось особливо якісним – наприклад, сучасною оливою, немов більш якісною, аніж стара, рекомендована виробником.
Проте часто оливи пізніших поколінь не зовсім підходять до мотора, розробленого років 15 – 20 тому (саме розробленого, не плутати з виготовленим). Скажімо, доволі часто синтетична олива не відповідного класу якості у великій кількості залишається на стінках циліндрів і більш інтенсивно, ніж штатна мінералка чи напівсинтетика, згорає у них.
Крім того, є марки та сорти олив, які самі по собі відрізняються більшою витратою на угар. Тож іноді для зменшення оливного апетиту буває достатньо повернутися до сорту оливи, рекомендованого автовиробником.
Ми б могли навести тут цілий перелік марок і моделей двигунів, відверто схильних до надмірного споживанні оливи. Це ті агрегати, щодо яких офіційні дилери наводять не менш офіційні цифри масложеру: аж до 1-2 л на 1000 км (або в перерахунку на 1 л палива). Боротись з таким оливним апетитом важко, але найбільш наполегливим автомобілістам це вдається. Проте, більшість водіїв цілком раціонально залишають все як є, кладуть у багажник каністру оливи на долив і вважають надмірний оливний апетит платнею за високі експлуатаційні характеристики двигуна.
При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.
Нещодавно РБК-Україна розповідало, як неправильний бензин впливає на автомобіль та як виправити ситуацію.