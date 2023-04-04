Куди вкласти гроші в Україні: рекомендації від Traders Union

Щоб зберегти та примножити свій капітал, варто задуматися про інвестування. Як вкласти кошти з прибутком та мінімізувати можливі втрати? Якщо знань та досвіду не вистачає, краще не ризикувати та прислухатися до думки експертів.

Фінансові аналітики Traders Union проаналізували ситуацію на ринку, доступні пересічним вкладникам можливості та розповіли, куди вкласти гроші в Україні.

Топ рішень для інвестування грошей

У Traders Union проаналізували кожен із можливих варіантів, оцінили плюси та мінуси, перспективи для новачків. До списку увійшли ті рішення, які підійдуть навіть людям без спеціалізованих знань та досвіду.

Заробити можна за рахунок інвестицій у:

купівлю житлової нерухомості. Ви можете купити квадратні метри в будівлі, що будується, і потім перепродати їх за вищою вартістю вже після здачі будинку в експлуатацію. Як варіант – здавати житло в оренду, це може приносити до 10–13% річних. Можна інвестувати кошти і в комерційну нерухомість, а потім здавати там приміщення під офіси чи коворкінги. У довгостроковій перспективі це вигідне рішення, проте потрібно мати досить великий стартовий капітал та бути готовим до подолання бюрократичних труднощів;

дорогоцінні метали (золото, срібло, платина та ін.). Купувати можна злитками, монетами або відкрити знеособлений металевий рахунок. Експерти Traders Union зазначають, що інвестиції в дорогоцінні метали можна розглядати тим, хто планує заробіток у довгостроковій перспективі. Ці активи мають знижену ліквідність у порівнянні з іншими, проте на них не впливає інфляція та інші фактори.

цінні папери. Це можуть бути як акції, облігації, так і індексні фонди. Прибутковість від інвестування в цінні папери (дивіденди) залежить від того, наскільки успішною є компанія. Якщо розмір прибутку вас не задовольняє, ви завжди можете продати акції, облігації через брокера. Однак для ефективної роботи на фондовому ринку доведеться запастися терпінням та вивчити основи технічного, фундаментального аналізу.

копітрейдинг. Багато брокерів, у тому числі і RoboForex, пропонують новачкам розпочати співпрацю з копіювання угод успішних трейдерів. За словами фінансових аналітиків Traders Union, це менш ризиковано, ніж самостійно аналізувати ринкову ситуацію та ухвалювати торговельні рішення. Потрібно лише знайти досвідченого трейдера з рейтингу брокера та дублювати його угоди.

сервіси P2P-кредитування. Тут будь-який користувач може дати іншій позиці під відсотки (у валюті або криптовалюті). Однак критично важливо знайти тлумачний сервіс, щоб не втратити капітал через недобросовісних боржників. У Traders Union підкреслили, що в Україні поки що немає законодавчої бази для регулювання сервісів P2P, відповідно, гарантії заробітку та зняття профіту відсутні.

Куди вкласти кошти, кожен має вирішувати самостійно з урахуванням мети, власних фінансових можливостей та терміну інвестування. Новачкам або людям з невеликим капіталом варто задуматися про копітрейдінг. Для заробітку у довгостроковій перспективі популярними досі залишаються інвестиції у нерухомість. З остаточним вибором вам має допомогти стаття від Traders Union.