Куди українцям вкладати заощадження та чи варто купувати криптовалюту: поради від НБУ

"Універсальний рецепт - це диверсифікувати свої заощадження. Він працює в усі часи абсолютно, і зараз він також працює, оскільки економіка потроху відновлюється, люди також переналаштовуються, і хочуть приймати рішення вже базуючись на якихось економічних розрахунках", - сказала вона.

За її словами, спрацювали заходи НБУ щодо стимулювання банків підвищувати ставки за депозитами, а Мінфін підняв ставки за державними облігаціями.

"Тому вже є альтернатива: можна покласти гроші на депозит, можна - у військові облігації чи просто в ОВДП. Є можливість навіть, для тих, хто хоче придбати валюту, це лімітовано в рамках 100 тисяч гривень на місяць і розмістити на депозит", - заявила Рожкова.

Криптовалюта

Рожкова нагадала про офіційну позицію НБУ, який не вважає криптовалюту платіжним засобом, "і це те, що слід пам’ятати громадянам".

"До речі, у світі відношення до криптовалют не є однозначним. І ми вже були свідками серйозних потрясінь на цих ринках у США, коли виявлялося, що криптовалюти, які мали бути забезпечені фізичними доларами, виявилися незабезпеченими нічим, і це дуже великі ризики", - сказала вона.

Перший заступник голови НБУ зазначила, криптовалюта - "це не засіб платежу, це не гроші, це інший активи, тому, якщо люди хочуть їм скористатися, нехай зважують на ризики, які там присутні".