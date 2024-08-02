Куди скаржитися, якщо у рейсових автобусах не відкривають туалет: пояснення юриста

Українці, які подорожують автобусами за кордон, нерідко скаржаться у соцмережах, що водії тримають туалет в салоні закритим, а санітарні зупинки роблять лише раз на 3-4 години. Що буває незручно тим, хто їде з дітьми. Водночас водії пояснюють, що туалет нібито забився.

Як пояснює Євген Буміленко, законодавством не передбачено обов’язкової наявності туалету у транспортному засобі під час здійснення організованих пасажирських перевезень.

"Однак для забезпечення комфортності пасажирів транспортний засіб, за можливості, повинен бути обладнаний туалетною кімнатою або водій транспортного засобу повинен здійснювати санітарні зупинки у незаборонених для цього місцях", - звертає увагу юрист.

Він пояснює: при порушенні перевізником правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту можна звернутися із скаргою до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), зокрема, зателефонувавши на гарячу лінію (+38 (044) 350-43-04) або направивши скаргу на електронну пошту contact@dsbt.gov.ua.