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Куди скаржитися, якщо у рейсових автобусах не відкривають туалет: пояснення юриста

Київ, Україна, П'ятниця 02 серпня 2024 06:30
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Куди скаржитися, якщо у рейсових автобусах не відкривають туалет: пояснення юриста Фото: Подорожі на великі відстані (ілюстративне gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар
Експерт: Євген Буліменко

На далекі відстані українці активно подорожують автобусами – як рейсовими, так і туристичними. Серед зручностей перевізники часто вказують туалет у салоні, хоча на практиці водії можуть тримати його закритим.

Куди можна скаржитися у таких випадках, у коментарі РБК-Україна пояснив адвокат і магістр права Євген Буліменко.

Українці, які подорожують автобусами за кордон, нерідко скаржаться у соцмережах, що водії тримають туалет в салоні закритим, а санітарні зупинки роблять лише раз на 3-4 години. Що буває незручно тим, хто їде з дітьми. Водночас водії пояснюють, що туалет нібито забився.

Як пояснює Євген Буміленко, законодавством не передбачено обов’язкової наявності туалету у транспортному засобі під час здійснення організованих пасажирських перевезень.

"Однак для забезпечення комфортності пасажирів транспортний засіб, за можливості, повинен бути обладнаний туалетною кімнатою або водій транспортного засобу повинен здійснювати санітарні зупинки у незаборонених для цього місцях", - звертає увагу юрист.

Він пояснює: при порушенні перевізником правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту можна звернутися із скаргою до органу Державної служби України з питань безпеки на транспорті (Укртрансбезпеки), зокрема, зателефонувавши на гарячу лінію (+38 (044) 350-43-04) або направивши скаргу на електронну пошту contact@dsbt.gov.ua.

Нагадаємо, ми писали, які права мають пасажири громадського автомобільного транспорту та куди скаржитися на їх порушення.

Також ми розповідали, за які порушення можуть покарати пасажирів Укрзалізниці.

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