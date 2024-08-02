Куда жаловаться, если в рейсовых автобусах не открывают туалет: объяснение юриста

На дальние расстояния украинцы активно путешествуют по автобусами – как рейсовым, так и туристическими. Среди удобств перевозчики часто указывают туалет в салоне, хотя на практике водители могут держать его закрытым.

Куда можно жаловаться в таких случаях, в комментарии РБК-Украина объяснил адвокат и магистр права Евгений Булименко .

Украинцы, которые путешествуют автобусами за границу, нередко жалуются в соцсетях, что водители держат туалет в салоне закрытым, а санитарные остановки делают всего раз в 3-4 часа. Что бывает неудобно для тех, кто едет с детьми. В то же время водители объясняют, что туалет якобы забился.

Как объясняет Евгений Бумиленко, законодательством не предусмотрено обязательное наличие туалета в транспортном средстве во время осуществления организованных пассажирских перевозок.

"Однако для обеспечения комфортности пассажиров транспортное средство, по возможности, должно быть оборудовано туалетной комнатой или водитель транспортного средства должен осуществлять санитарные остановки в незапрещенных для этого местах", - обращает внимание юрист.

Он объясняет: при нарушении перевозчиком правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта можно обратиться с жалобой в орган Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасности), в частности, позвонив на горячую линию (+38 (044) 350-43-04) или направив жалобу по электронной почте contact@dsbt.gov.ua.