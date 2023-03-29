Куди росіяни вивозять українських дітей: в Україні створили мапу таборів

З початку повномаштабного вторгнення військові російської армії вивозять українських дітей в Росію та підконтрольні їм території. В Україні створили мапу таборів, в які направляють дітей з України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

"Ворог здійснює політику геноциду на тимчасово окупованих територіях й знищує самоідентифікацію цілого покоління. Ми склали мапу таборів, куди ворог розселяє депортованих українських дітей", - заявили в ЦНС.

За словами прес-служби, наразі мапа створена на основі даних з відкритих джерел й буде доповнюватись. Як видно з географії таборів, процес вивезення дітей до РФ має систематичний характер й завчасно підготовлений.

Попри те, що російська пропаганда стверджує про вимушений крок й евакуацію дітей, насправді дітей вивозять постійно, як з прифронтових, так і з віддалених від бойових дій районів.

До таборів потрапляють:

сироти, при цьому деякі з яких стали такими внаслідок вбивства їх батьків самими росіянами;

діти з інтернатів, які мають родичів в Україні, але їх все одно примусово вивозять;

діти батьків, які не пройшли фільтрацію й потрапили до російських катівень;

В таборах, за заздалегідь підготовленою програмою, дітей навчають російській історії, викривленому трактуванні війни в України, також діти там вчать російський гімн. Тобто відбувається ідеологічна обробка.

Всього на мапі нанесено 45 дитячих творів й 12 мілітарних таборів.

Іноді дітей вивозять до центрів мілітарної підготовки на “перевиховання”. Зокрема, так в Чечню привозили підлітків з Донецької та Луганської областей. Метою таких програм є створення особливо жорстоких й вірних режимові підлітків, яких згодом можна буде використовувати проти їх Батьківщини.

Нагадаємо, росіяни в окупованому Токмаку погрожують вивезти дітей до РФ у разі відмови від "паспортизації".

Крім того, в ЦНС розповіли, що росіяни насильно вивозять людей з окупованих територій для пропагандистських сюжетів

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