Куда россияне вывозят украинских детей: в Украине создали карту лагерей

С начала полномасштабного вторжения военные русской армии вывозят украинских детей в Россию и подконтрольные им территории. В Украине создали карту лагерей, в которые направляют детей из Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

"Враг осуществляет политику геноцида на временно оккупированных территориях и уничтожает самоидентификацию целого поколения. Мы составили карту лагерей, куда враг расселяет депортированных украинских детей", - заявили в ЦНС.

По словам пресс-службы, карта создана на основе данных из открытых источников и будет дополняться. Как видно из географии лагерей, процесс вывоза детей в РФ носит систематический характер и заранее подготовлен.

Несмотря на то, что российская пропаганда утверждает, что эвакуацию детей это вынужденный шаг, на самом деле детей вывозят постоянно, как из прифронтовых, так и из отдаленных от боевых действий районов.

В лагеря попадают:

сироты, при этом некоторые из которых стали таковыми в результате убийства их родителей самими русскими;

дети из интернатов, у которых есть родственники в Украине, но их все равно принудительно вывозят;

дети родителей, которые не прошли фильтрацию и попали в русские застенки;

В лагерях, по заранее подготовленной программе, детей обучают русской истории, искривленной трактовке войны в Украине, также дети там учат русский гимн. То есть происходит идеологическая обработка.

Всего на карте нанесено 45 детских произведений и 12 милитарных лагерей.

Иногда детей вывозят в центры милитарной подготовки на "перевоспитание". Так, в Чечню привозили подростков из Донецкой и Луганской областей. Целью таких программ является создание особо жестоких и верных режиму подростков, которых впоследствии можно будет использовать против их Родины.

Напомним, россияне в оккупированном Токмаке угрожают вывезти детей в РФ в случае отказа от "паспортизации".

Кроме того, в ЦНС рассказали, что россияне насильственно вывозят людей с оккупированных территорий для пропагандистских сюжетов

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