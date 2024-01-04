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Куди росіяни можуть піти після Мар'їнки: експерт назвав два варіанти наступу ворога

Фото: куди росіяни можуть піти після Мар'їнки (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко, Наталія Гурковська

Російські окупанти у разі захоплення Мар'їнки можуть обрати два шляхи для подальшого наступу. Перший - на Вугледар, другий - у напрямку Курахового та Покровська, щоби вийти на Слов'янськ та Краматорськ.

На думку експерта, колишнього спікера Генштабу Владислава Селезньова, після Мар'їнки ворог не зможе швидко прориватися далі, тому що він зазнав там великих втрат.

"Думаю, їм важливіше рухатися від Мар'їнки на Вугледар, щоб забезпечити постійне залізничне сполучення в районі Волновахи", - зазначив він.

Хоча, на його думку, окупанти можуть розділитися і частина піде у напрямку Курахового та Покровська, щоби вийти на Слов'янсько-Краматорську агломерацію.

"Зараз незрозуміло, як діятиме ворог. Але цілком можливо, що на Слов'янськ та Краматорськ хочуть наступати скоординовано з півдня, півночі та сходу", - констатував експерт.

Ситуація в районі Мар'їнки

В останні кілька днів втрати українських позицій не фіксуються, а це означає, що просування росіян вдається блокувати. До здобутків можна віднести і те, що наші сили не дозволили їм зробити стрімкий ривок, просунутися на захід і зайти нам у тил. Фактично відбувається контрольоване відведення, яке не призведе до обвалення фронту.

Минулого тижня Валерій Залужний заявив, що українські війська відійшли на околиці Мар'їнки. Місто трималося майже два роки, але його більше немає. Захисники перебувають у північній частині, але, ймовірно, можуть відійти на оборонні рубежі подалі.

Його слова стали відповіддю на доповідь міністра оборони РФ Сергія Шойгу про нібито повне захоплення Мар'їнки. За офіційною інформацією, це не так, про захоплення казати некоректно, оскільки Сили оборони не залишили її адміністративні кордони. Як зазначив секретар РНБО Олексій Данілов, захищати це місто складніше, ніж Бахмут, на його території не залишилося жодної вцілілої будівлі.

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Мар'їнка