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Куди повідомляти про місця ймовірних поховань на звільнених територіях: відповідь Мінінтеграції

Фото: українцям розповіли, куди повідомляти про місця ймовірних поховань (GettyImagеs)
Автор: Каріна Левицька

Мешканці в звільнених населених пунктах можуть активно співпрацювати з пошуковими групами зі зниклих безвісти українців.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Міністерство інтеграції.

За словами міністерства, саме завдяки місцевим жителям пошуковці можуть оперативно орієнтуватись і знаходити локації, де ймовірно є поховання.

"Така співпраця прискорює розшук людей та їх подальшу ідентифікацію", - додали в Мінінтеграції.

В міністерстві також додали, що команда пошуковців досі продовжує роботу на звільнених територіях, і дуже важливо, щоб люди їм довіряли та передавали інформацію про місця ймовірних поховань.

"Також вкотре хочу наголосити, щоб рідні, зниклих безвісти, не зволікали і якомога швидше здавали ДНК-матеріали. Це важливий елемент пошукової роботи, без якого фахівці не можуть ідентифікувати тіла", - заявив Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

Отже, повідомити про зниклих безвісти та місця ймовірних поховань можна на гарячу лінію Офісу уповноваженого: 0 800 339 247 або ж особисто уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26.

У вихідні можна надіслати повідомлення у Viber і Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Україна провела 39 обмінів полоненими.

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