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Куда сообщать о местах вероятных захоронений на освобожденных территориях: ответ Мининтеграции

Фото: украинцам рассказали, куда сообщать о местах вероятных захоронений (GettyImagеs)
Автор: Карина Левицкая

Жители в освобожденных населенных пунктах могут активно сотрудничать с поисковиками из пропавших без вести украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Министерство интеграции.

По словам министерства, именно благодаря местным жителям поисковики могут оперативно ориентироваться и находить локации, где, вероятно, есть захоронения.

"Такое сотрудничество ускоряет розыск людей и их дальнейшую идентификацию", - добавили в Мининтеграции.

В министерстве также добавили, что команда поисковиков продолжает работу на освобожденных территориях, и очень важно, чтобы люди им доверяли и передавали информацию о местах вероятных захоронений.

"Также в очередной раз хочу подчеркнуть, чтобы родные, пропавших без вести, не медлили и как можно скорее сдавали ДНК-материалы. Это важный элемент поисковой работы, без которого специалисты не могут идентифицировать тела", - заявил Уполномоченный по пропавшим без вести Олег Котенко.

Итак, сообщить о пропавших без вести и местах вероятных захоронений можно на горячую линию Офиса уполномоченного: 0 800 339 247 или лично уполномоченному по телефону: (099) 792-01-26.

В выходные можно отправить сообщение в Viber и Telegram на номер: (095) 896-04-21.

Напомним, через год полномасштабной войны Украина провела 39 обменов пленными.

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