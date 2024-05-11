Куди піти в Києві: топ безкоштовних локацій для весняного вікенду
В Києві безліч цікавих локацій, де можна побувати безкоштовно. Якщо ви вже були в Пінчук Арт Центрі, прогулювалися по скляному мосту і пили каву на Андріївському узвозі, – у столиці все ж ще багато місць для цікавого весняного вікенду.
РБК-Україна підібрало кілька цікавих місць для безкоштовних прогулянок Києвом на вихідних.
Куди піти і що побачити в Києві на вихідних
- Столичні каштани
Каштан - один із символів столиці. Їх висаджують в місті з другої половини 19 сторіччя. Зараз побачити ці дерева можна в різних куточках міста: у більшості парків міста, в ботанічних садах і центральних вулицях. Вони зазвичай розквітають в 20-х числах квітня і продовжують квітнути до останніх тижнів травня.
Найстарішому каштану в Києві – більше 350 років. Відомо, що він посаджений митрополитом Петром Могилою на території Троїцького Китаївського чоловічого монастиря. Каштани у Ботанічному саду Фоміна налічують 150 років.
Фото: Каштани в Києві (КМДА/Любов Голуб’ятнікова)
- Студентське містечко КПІ
Студентське містечко Київського політехнічного інституту багатьом дуже схоже на Хогвартс. Тут можна знайти і корпус-замок з великими баштами, і статуї професорів, і старий паровоз.
Також можна відвідати й музей КПІ – графік його роботи краще перевіряти окремо. В музеї зібрані різноманітні залізничні артефакти, колекція моделей літаків та гелікоптерів Сікорського й навіть справжній космічний корабель Восток-4, колекція зброї, ретро-фотоапарати та багато інших цікавих речей.
Фото: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського з висоти (uk.wikipedia.org)
Поруч з "політехом" розташований парк, що ідеально підходить для прогулянок. Парк заклали у 1903-му – кілька років після будівництва комплексу споруд навчального закладу. Вже тоді в парку почали висаджувати цінні породи дерев. А у 50-60 роках парк засаджували фактично наново.
Фото: Головний вхід до університету поруч з парком (uk.wikipedia.org)
- Інтерактивна екостежка Голосіївського лісу
В Києві налічується більше сотні парків і понад 5 сотень скверів. Кілька парків столиці мають спеціально розроблені "маршрути здоров'я". Це промарковані стежки, за маршрутами яких можна гуляти по мальовничих місцях.
Такі маршрути є в Парку Дружби народів, парку "Сирецький гай", Нікольському лісі, в лісі "Пуща-Водиця" та в Биківнянському лісі.
Фото: Одна з локацій на маршруті екостежки в Голосіївському лісі (nppg.gov.ua)
В Голосіївському парку екостежка інтерактивна. Всі позначки можна торкатися і крутити, вивчати і досліджувати. Довжина маршруту – 2,7 кілометра. Прогулянка займає близько 1,5 години. За цей час можна дізнатися все про рослини, тварин і комах в лісі, дізнатися все про "війну" дубів з грабами та залежно від сезону і погоди – навчитися знаходити "червонокнижні" гриби.
Як запевняють розробники екостежки, під час прогулянки за маршрутом також можна потрапити у кілька різних лісових екосистем, послухати спів птахів, вгадати дерево за його листям, навчитись відрізняти саркосцифу від аурикулярії, побачити найбільший дуб лісу обхватом 7 метрів та запам’ятати кілька простих способів, як піклуватись про природу.
Фото: Квіти в Голосіївському парку (uk.wikipedia.org)
- Мініскульптурки "Шукай"
Історію Києва можна вивчати за бронзовими мініскульптурками проекту "Шукай", а процес пошуків цих скульптур по місту зробить вашу прогулянку столицею захоплюючою і наповнить позитивними емоціями. Проект створила гід Юлія Бевзенко, щоб мешканці та гості міста мали можливість пізнавати історію Києва без екскурсовода самостійно.
В Києві є скульптурки "Літера Ї", "Київська пальма Лівінгстона", "Годинник П'єра Брульйона", "Київський велотрек" "Київський торт" та багато інших.
Фото: Міні-скульптури проекту "Шукай" в Києві (facebook.com/shukay.kyiv)
Нещодавно у столиці з'явилася ще одна мініскульптура. Вона присвячена воїну, який прихилив коліно перед українським прапором. Скульптура "Герої" знаходиться на Аскольдовій могилі: у 19-му столітті був некрополь відомих киян і могили героїв Крут, а зараз це стало й місцем поховання Героїв сучасної війни.
Фото: Нова мініскульптура "Герої" на Аскольдовій Могилі (facebook.com/shukay.kyiv)
В Києві є й маленька скульптурка "Привид Києва", присвячена збірному образу бійців 40-ї бригади тактичної авіації, яка захищала Київ в першу фазу повномасштабного вторгнення. Вона знаходиться за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 56А на стіні готелю.
Інші цікаві локації Києва:
- Парк "Наталка" на Оболоні – можна помилуватися цвітінням сезонних рослин і мальовничою набережною Дніпра;
- Район Золотих Воріт – атмосферне та історичне місце з великою кількістю кав'ярень та визначними пам'ятками в центрі міста;
- Пуща-Водиця – історична місцевість на північному заході Києва, що ідеально підходить для прогулянок в оточенні природи соснового лісу. З Подолу до Пущі можна доїхати на трамваї 12К;
- Парк Кіото – парк у японському стилі в Дарницькому районі з пішохідними стежками, сакурами і садом каменів. Знаходиться біля станції метро Лісова.
Тим часом весняна погода надихає на активні подорожі та відпочинок на природі. Популярністю користуються мандрівки до квіткових локацій. Ми писали, куди можна поїхати милуватися цвітінням рослин і зробити чарівні фото.
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