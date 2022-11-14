Куди і як будуть евакуювати жителів звільненої Херсонської області: відповідь Верещук

За її словами, вивозити людей будуть колонами, оскільки досі існує небезпека обстрілів та провокацій з боку окупантів. Евакуацію будуть проводити за державні кошти.

Верещук підкреслила, що зараз розробляються безпечні маршрути для евакуації до Миколаєва та Кривого Рогу. Після цього будуть формувати евакуаційні автобуси до інших великих міст.

Міністр також зазначила, що евакуація у Херсонській області не буде масовою. Проте вона необхідна, оскільки у деяких звільнених населених пунктах пережити зиму буде важко.

"Ми не встигнемо відновити живлення настільки, щоб обігріти оселі з дітьми, хворими, маломобільними. Тобто це не буде масова евакуація. Але ті, хто хворіють, старші, залишились без опіки та піклування рідних, ми будемо радитись і робити все, щоб люди евакуювались, до прикладу, в Закарпатську чи Івано-Франківську область", - додала Верещук.