UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Куди і як будуть евакуювати жителів звільненої Херсонської області: відповідь Верещук

Фото: міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Наталія Юрченко

Жителів звільнених населених пунктів Херсонської області будуть евакуювати у сусідні Миколаїв та Кривий Ріг. Місцева влада вже формує списки охочих.

Про це заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За її словами, вивозити людей будуть колонами, оскільки досі існує небезпека обстрілів та провокацій з боку окупантів. Евакуацію будуть проводити за державні кошти.

Верещук підкреслила, що зараз розробляються безпечні маршрути для евакуації до Миколаєва та Кривого Рогу. Після цього будуть формувати евакуаційні автобуси до інших великих міст.

Міністр також зазначила, що евакуація у Херсонській області не буде масовою. Проте вона необхідна, оскільки у деяких звільнених населених пунктах пережити зиму буде важко.

"Ми не встигнемо відновити живлення настільки, щоб обігріти оселі з дітьми, хворими, маломобільними. Тобто це не буде масова евакуація. Але ті, хто хворіють, старші, залишились без опіки та піклування рідних, ми будемо радитись і робити все, щоб люди евакуювались, до прикладу, в Закарпатську чи Івано-Франківську область", - додала Верещук.

Нагадаємо, що у звільненому Херсоні сьогодні або завтра вже може з'явитися мобільний інтернет. Також у місті починають працювати комунальні підприємства.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуаціяХерсонська областьІрина Верещук