Куди далі піде Росія, якщо захопить Донецьку область: відповідь Генштаба

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Для знищення критичної і насамперед енергетичної інфраструктури Кремль і надалі буде наносити ракетно-авіаційні удари по об'єктах на всю глибину території нашої держави", - додав Громов.

За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу, найближчим часом ворог спробує вийти на адміністративні кордони Донецької області. Після цього Росія намагатиметься захопити лівобережну частину Запорізької області.

"Загалом режим Путіна прагне виграти час, розраховуючи на виснаження української економіки та Сил обороні в цілому, на зниження підтримки іншими країнами", - відзначив Громов.

Як пояснив Громов, через провал стратегічних цілей у 2022 році, Росія прийняла рішення щодо ведення війни на виснаження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за словами прем'єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, війна Росії проти України може перейти у затяжну фазу, але в ній час повністю на боці України.

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