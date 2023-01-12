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Куда дальше пойдет Россия, если захватит Донецкую область: ответ Генштаба

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Четверг 12 января 2023 11:57
Куда дальше пойдет Россия, если захватит Донецкую область: ответ Генштаба Фото: Алексей Громов, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В случае полной оккупации Донецкой области российские военные попытаются также оккупировать левобережную часть Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

Как пояснил Громов, из-за провала стратегических целей в 2022 году Россия приняла решение о ведении войны на истощение.

"В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны в целом, на снижение поддержки другими странами", - отметил Громов.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, в ближайшее время враг попытается выйти на административные границы Донецкой области. После этого Россия будет пытаться захватить левобережную часть Запорожской области.

"Для уничтожения критической и прежде всего энергетической инфраструктуры Кремль и дальше будет наносить ракетно-авиационные удары по объектам на всю глубину территории нашего государства", - добавил Громов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, война России против Украины может перейти в затяжную фазу, но в ней время полностью на стороне Украины.

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