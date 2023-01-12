Куда дальше пойдет Россия, если захватит Донецкую область: ответ Генштаба

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова на брифинге.

Как пояснил Громов, из-за провала стратегических целей в 2022 году Россия приняла решение о ведении войны на истощение.

"В целом режим Путина стремится выиграть время, рассчитывая на истощение украинской экономики и сил обороны в целом, на снижение поддержки другими странами", - отметил Громов.

По словам заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба, в ближайшее время враг попытается выйти на административные границы Донецкой области. После этого Россия будет пытаться захватить левобережную часть Запорожской области.

"Для уничтожения критической и прежде всего энергетической инфраструктуры Кремль и дальше будет наносить ракетно-авиационные удары по объектам на всю глубину территории нашего государства", - добавил Громов.