Куда пойдёт Путин? Сегодня в 21.00 в Свободе слова Савика Шустера

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Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.
Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronli
Гости студии:
Леонид Кравчук, президент Украины (1991–1994);
Алексей Резников, вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины;
Сергей Куницын, председатель Совета министров Автономной Республики Крым (1998–2001; 2002–2005), советник руководителя Офиса Президента Украины;
Александр Корниенко, глава партии «Слуга Народа»;
Наталия Королевская, народный депутат, «Оппозиционная платформа — За жизнь», заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов;
Александр Трухин, народный депутат, «Слуга Народа»;
Алексей Гончаренко, народный депутат, «Европейская Солидарность»;
Евгений Шевченко, народный депутат, «Слуга Народа»;
Игорь Терехов, и.о. мэра Харькова, секретарь Харьковского городского совета;
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009–2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
Дмитрий Гудков, депутат Госдумы Федерального собрания РФ (2011–2016);
Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания «ГОРДОН»;
Христо Грозев, журналист-расследователь издания Bellingcat;
Сергей Щербина, главный редактор интернет-издания «РБК-Украина»;
Василий Воскобойник, президент Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству;
Ярослав Романчук, управляющий партнёр юридической компании EUCON.
Они говорят, а решает народ.