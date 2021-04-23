RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Куди піде Путін? Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

 

- Результати ексклюзивного опитування «Свободи слова Савіка Шустера»: чи хочуть українці виїхати до інших країн на постійне місце проживання?

- Агресія РФ стосовно України: як далеко піде Путін?

- Чому народний депутат від «Слуги Народу» поїхав до Білорусі на зустріч з Олександром Лукашенком?

- Що означає, коли росіяни говорять: «Вернем Харьков»?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991–1994);

Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим (1998–2001; 2002–2005), радник голови Офісу Президента;

Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;

Наталія Королевська, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя», заступник голови Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;

Олександр Трухін, народний депутат, «Слуга Народу»;

Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;

Євгеній Шевченко, народний депутат, «Слуга Народу»;

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;

Дмитро Гудков, депутат Держдуми Федеральних зборів РФ (2011–2016);

Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;

Христо Грозєв, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;

Популярні новини

Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання «РБК-Україна»;

Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;

Ярослав Романчук, керівний партнер юридичної компанії Eucon.

Вони говорять, а вирішує народ

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України