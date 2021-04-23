Куди піде Путін? Сьогодні о 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

- Результати ексклюзивного опитування «Свободи слова Савіка Шустера»: чи хочуть українці виїхати до інших країн на постійне місце проживання?
- Агресія РФ стосовно України: як далеко піде Путін?
- Чому народний депутат від «Слуги Народу» поїхав до Білорусі на зустріч з Олександром Лукашенком?
- Що означає, коли росіяни говорять: «Вернем Харьков»?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991–1994);
Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
Сергій Куніцин, голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим (1998–2001; 2002–2005), радник голови Офісу Президента;
Олександр Корнієнко, голова партії «Слуга Народу»;
Наталія Королевська, народний депутат, «Опозиційна платформа — За життя», заступник голови Комітету ВР України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів;
Олександр Трухін, народний депутат, «Слуга Народу»;
Олексій Гончаренко, народний депутат, «Європейська Солідарність»;
Євгеній Шевченко, народний депутат, «Слуга Народу»;
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
Павло Латушко, міністр культури Білорусі (2009–2012), член президії Координаційної ради Білорусі;
Дмитро Гудков, депутат Держдуми Федеральних зборів РФ (2011–2016);
Дмитро Гордон, засновник інтернет-видання «Гордон»;
Христо Грозєв, журналіст-розслідувач видання Bellingcat;
Сергій Щербина, головний редактор інтернет-видання «РБК-Україна»;
Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської Асоціації компаній з міжнародного працевлаштування;
Ярослав Романчук, керівний партнер юридичної компанії Eucon.
Вони говорять, а вирішує народ