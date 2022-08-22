Куда обратиться в Киеве, чтобы быстро и удобно сдать ПЦР-тест?

С приближением осени нам снова грозит массовая заболеваемость коронавирусом. По мнению врачей, на ближайшие годы эта болезнь приобретет сезонный характер.
Чтобы с минимальными негативными последствиями для здоровья пережить холодную пору, особенно в условиях военного времени, важно быть очень внимательным к самочувствию — своему и близких. В том числе своевременно делать ПЦР-тест на коронавирус в Киеве.
Метод выявляет в организме заразившегося человека генетический материал вируса SARS-CoV-2, то есть его РНК. Точность исследования от 99 до 100%. Конечно, при условии использования оригинальных реактивов и работы квалифицированного лаборанта, а также качественного забора материала специалистом.
Чего еще мы ждем от медицинского учреждения? Удобства процедуры, приемлемой цены и безошибочного результата.
На сайте диагностического центра «МЕДИЛАБС» ведется онлайн-запись, или запись по телефону, которая занимает несколько минут. Сейчас для киевлян работает центральная лаборатория по адресу: ул. Ирпенская, 62Б.
Обязательное условие, чтобы результат теста был верным, – не загрязнить слизистую рта и носа посторонними веществами. Для этого готовиться к визиту в диагностическое учреждение нужно уже за сутки: это минимальное время, на которое нужно отказаться от алкоголя.
Другие ограничения:
Чтобы эти ограничения не стали проблемой, особенно для детей, лучше назначать тест на коронавирус в Киеве на утро. Кстати, специалисты «МЕДИЛАБС» имеют опыт работы с маленькими пациентами, поэтому проведут все манипуляции максимально внимательно и малоинвазивно.
Поскольку вы сами выберете время ПЦР-тестирования, ожидать в очереди не придется. Не забудьте надеть маску. В кабинет пациента приглашают одного, поэтому родственники или друзья должны подождать на улице.
Лаборант возьмет у вас соскоб из носо- и ротоглотки. Это длится несколько секунд, так что дискомфорт будет кратковременным.
Можете быть уверены при записи на тест на коронавирус в Киеве: цена обследования указана на сайте без каких-либо доплат.
Симптомы, при которых нужно обследоваться
Полимеразная цепная реакция определит, что человек болен, уже с первых суток после заражения.
По информации МЗ Украины, симптомы ковида, вызванного очередным штаммом – «Омикроном» – проявляются обычно через 3 суток после заражения:
Приобретенный после заболевания и вакцинации иммунитет не гарантирует, что вы не заболеете. Вероятность повторного заражения этим штаммом – 13 %.
Лабораторное обследование рекомендуют:
Пока в Украине действует «зеленая зона» эпидемической безопасности, украинцам для пересечения государственной границы не нужны документы о вакцинации или тестировании на ковид. Но ситуация меняется, поэтому актуальную информацию стоит уточнять в посольстве/консульстве страны назначения