Куди звернутись в Києві, щоб швидко та зручно здати ПЛР-тест?

З наближенням осені перед нами знову постає загроза масових захворювань на COVID-19. На думку лікарів, в найближчі роки хвороба матиме сезонний характер.
Щоб з якомога меншими проблемами для здоровʼя пережити холодну пору, ще й в умовах воєнного часу, важливо бути вакцинованим та стежити за самопочуттям — своїм та близьких. Зокрема, вчасно робити ПЛР-тест на коронавірус у Києві.
Метод виявляє в організмі людини генетичний матеріал вірусу SARS-CoV-2, тобто його РНК. Точність дослідження від 99 до 100%. Звісно, за умови використання оригінальних реактивів та роботи кваліфікованого лаборанта, а також якісного відбіру матеріалу фахівцем.
Чого ще ми очікуємо від медичного закладу? Зручності процедури, прийнятної ціни та точного висновку.
На сайті діагностичного центру «МЕДІЛАБС» триває онлайн-запис або запис за телефоном, який займає кілька хвилин. Зараз для киян працює центральна лабораторія за адресою: вул. Ірпінська, 62Б.
Обов’язкова умова підготовки — не забруднити слизову рота та носа сторонніми речовинами, щоб результат тесту був безпомилковим. Для цього готуватися до візиту в діагностичний заклад треба вже за добу: щонайменше на цей час треба відмовитись від алкоголю.
Інші обмеження:
Щоб ці обмеження не стали проблемою, особливо для дітей, краще призначати тест на коронавірус у Києві на ранок. До речі, фахівці «МЕДІЛАБС» мають досвід роботи з маленькими пацієнтами, тож проведуть всі маніпуляції максимально уважно й малоінвазивно.
Оскільки ви самі оберете час ПЛР-тестування, очікувати у черзі не доведеться. Не забудьте надягти маску. До кабінету пацієнта запрошують одного, тож родичі чи друзі мають почекати надворі.
Лаборант візьме у вас зішкріб з носо- та ротоглотки. Це триває кілька секунд, тож дискомфорт буде короткочасним.
Можете бути впевнені при записі на тест на коронавірус у Києві: ціна дослідження зазначена на сайті «МЕДІЛАБС» без будь-яких доплат.
Полімеразна ланцюгова реакція визначить, що людина хвора, вже з першої доби після зараження.
За інформацією МОЗ України, симптоми ковіду, спричиненого черговим штамом - «Омікроном» − відчутні зазвичай через 3 доби після зараження:
Надбаний після захворювання та вакцинації імунітет не гарантує, що ви не захворієте. Ймовірність повторного зараження цим штамом − 13 %.
Лабораторне обстеження рекомендують:
Наразі в Україні діє «зелена зона» епідемічної безпеки, тож для перетину державного кордону українцям не потрібні документи про тестування чи вакцинацію проти ковіду. Проте ситуація змінюється, тож актуальну інформацію необхідно уточнювати у посольстві/консульстві країни призначення.