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Куди звернутись в Києві, щоб швидко та зручно здати ПЛР-тест?

 

З наближенням осені перед нами знову постає загроза масових захворювань на COVID-19. На думку лікарів, в найближчі роки хвороба матиме сезонний характер.

Щоб з якомога меншими проблемами для здоровʼя пережити холодну пору, ще й в умовах воєнного часу, важливо бути вакцинованим та стежити за самопочуттям — своїм та близьких. Зокрема, вчасно робити ПЛР-тест на коронавірус у Києві.

Метод виявляє в організмі людини генетичний матеріал вірусу SARS-CoV-2, тобто його РНК. Точність дослідження від 99 до 100%. Звісно, за умови використання оригінальних реактивів та роботи кваліфікованого лаборанта, а також якісного відбіру матеріалу фахівцем.

Чого ще ми очікуємо від медичного закладу? Зручності процедури, прийнятної ціни та точного висновку.

Відповідально готуйтесь до тесту

На сайті діагностичного центру «МЕДІЛАБС» триває онлайн-запис або запис за телефоном, який займає кілька хвилин. Зараз для киян працює центральна лабораторія за адресою: вул. Ірпінська, 62Б.

Обов’язкова умова підготовки — не забруднити слизову рота та носа сторонніми речовинами, щоб результат тесту був безпомилковим. Для цього готуватися до візиту в діагностичний заклад треба вже за добу: щонайменше на цей час треба відмовитись від алкоголю.

Інші обмеження:

  • Упродовж останніх 12 годин до процедури не застосовувати полоскання, таблетки, спреї чи краплі для лікування носа, ротової порожнини, горла.
  • Не палити, не їсти 3-4 години. Тим, кому надто дошкуляє спрага, медики дозволяють випити трохи чистої води без газу, але не пізніше, ніж за 30 хвилин до аналізу.
  • Зранку у день тестування не користуватись зубною пастою, ополіскувачем для рота, жувальною гумкою та спреями-освіжувачами подиху.

Щоб ці обмеження не стали проблемою, особливо для дітей, краще призначати тест на коронавірус у Києві на ранок. До речі, фахівці «МЕДІЛАБС» мають досвід роботи з маленькими пацієнтами, тож проведуть всі маніпуляції максимально уважно й малоінвазивно.

В чому полягає процедура?

Оскільки ви самі оберете час ПЛР-тестування, очікувати у черзі не доведеться. Не забудьте надягти маску. До кабінету пацієнта запрошують одного, тож родичі чи друзі мають почекати надворі.

Лаборант візьме у вас зішкріб з носо- та ротоглотки. Це триває кілька секунд, тож дискомфорт буде короткочасним.

Можете бути впевнені при записі на тест на коронавірус у Києві: ціна дослідження зазначена на сайті «МЕДІЛАБС» без будь-яких доплат.

Симптоми, з якими треба обстежитись

Полімеразна ланцюгова реакція визначить, що людина хвора, вже з першої доби після зараження.

За інформацією МОЗ України, симптоми ковіду, спричиненого черговим штамом - «Омікроном» − відчутні зазвичай через 3 доби після зараження:

  • головний біль;
  • лихоманка;
  • біль у м’язах, ломота;
  • охриплість;
  • чхання;
  • біль у горлі;
  • кашель;
  • біль у вухах (це характерний прояв дії «Омікрону»);
  • втрата апетиту;
  • втома;
  • спотворення чи повна втрата нюху, смаку.

Надбаний після захворювання та вакцинації імунітет не гарантує, що ви не захворієте. Ймовірність повторного зараження цим штамом − 13 %.

Кому ще потрібно пройти ПЦР-діагностику

Лабораторне обстеження рекомендують:

  • Тим, у кого з’явились ознаки гострої респіраторної їнфекції.
  • Пацієнтам, для яких заплановане хірургічне втручання.
  • Людям старшим 60 років, у котрих з'явилися симптоми ГРВІ.
  • Усім, хто безпосередньо спілкувався з хворими на COVID-19 або з людьми, які прибули з-за кордону.
  • Вакцинованим особам з підозрою на безсимптомний ковід (таких багато серед молоді).

Наразі в Україні діє «зелена зона» епідемічної безпеки, тож для перетину державного кордону українцям не потрібні документи про тестування чи вакцинацію проти ковіду. Проте ситуація змінюється, тож актуальну інформацію необхідно уточнювати у посольстві/консульстві країни призначення.

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