Куда могут пойти русские в случае оккупации Луганской области: предположения СНБО

Россия не остановится на оккупации Донбасса. Они будут пытаться захватить другие области Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире 24 канала .

По его словам, если случится так, что русские захватят Луганскую область, то они будут атаковать другие регионы Украины, которые они уже частично оккупировали.

"Они продолжат заниматься Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областями", - считает Данилов.

Он подчеркнул, что война-это сложный процесс и если кто-то считает, что к войне можно полностью подготовиться, то это ошибочное мнение о современных войнах.