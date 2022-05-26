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Куди можуть піти росіяни у випадку окупації Луганської області: припущення РНБО

Фото: Олексій Данілов (president.gov.ua)
Автор: Євгеній Прокопенко

Росія не зупиниться на окупації Донбасу. Вони намагатимуться захопити інші області України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі 24 каналу.

За його словами, якщо трапиться так, що росіяни захоплять Луганську область, то вони продовжуватимуть займатися іншими регіонами України, які вони вже частково окупували.

"Вони продовжать займатися Донецькою, Запорізькою, Дніпропетровською, Херсонською та Миколаївською областями", - вважає Данилов.

Він наголосив, що війна - це складний процес і якщо хтось вважає, що до війни можна повністю підготуватися, то це хибна думка про сучасні війни.

Нагадаємо, майже вся Луганська область знаходиться під окупацією. 95% території контролює російська армія.

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