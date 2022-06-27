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Куда в Кременчуге обращаться за информацией о близких в ТРЦ: ответ мэра

Фото: последствия удара по ТРЦ в Кременчуге (facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Юлия Бойко

Рядом с пострадавшим от ракетного удара торговым центром в Кременчуге заработал пункт полиции, где можно уточнить информацию о своих близких, которые могли находиться в нем на момент удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра Виталия Малецкого.

"В отеле "Днепровские зори" работает мобильный пункт полиции. Если у вас есть родственники или знакомые, которые находились в ТЦ "Амстор" и с ними нет связи, обращайтесь в гостиницу "Днепровские зори", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате ракетного удара по ТРЦ в Кременчуге погибли не менее двух человек. Кроме того, еще 20 человек пострадали.

Также стало известно, что на момент удара в торговом центре находились более тысячи гражданских.

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