Кучин приступил к исполнению обязанностей ректора НМУ им. Богомольца

Приказ о назначении Кучина зарегистрирован в канцелярии университета

Исполняющий обязанности ректора Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Юрий Кучин приступил к исполнению обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, 16 августа в 9:00 Кучин прибыл в ректорат, однако не смог попасть на свое рабочее место, так как вход в корпус все еще был заблокирован. В ректорат вызвали полицию, которая обратилась с просьбой к лицам, которые блокировали вход, допустить полицейских в помещения университета. В ведомстве отмечают, что протестующие отказались выполнить требования сотрудников полиции, после чего полиция оттеснила их от входа в здание. И.о ректора НМУ в сопровождении сотрудников полиции зашел в ректорат.

Указано, что большинство работников ректората НМУ не были на своих рабочих местах в рабочее время. Отсутствие работников будет должным образом зафиксировано для дальнейшего принятия мер.

Кроме того, позже появился проректор НМУ Ярослав Цехмистер, который отказался знакомиться с приказом о назначении нового и.о. ректора. Но после переговоров стороны договорились о продолжении работы университета в штатном режиме под руководством нового и.о. ректора. Приказ о его назначении зарегистрирован в канцелярии университета.

Напомним, вчера сообщалось, что работа ректората НМУ была заблокирована группой неизвестных лиц.