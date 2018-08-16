Кучин приступив до виконання обов'язків ректора НМУ ім. Богомольця

Наказ про призначення Кучина зареєстрований в канцелярії університету

Виконуючий обов'язки ректора Національного медичного університету імені А. А. Богомольця Юрій Кучин приступив до виконання обов'язків. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Повідомляється, 16 серпня о 9:00 Кучин прибув в ректорат, однак не зміг потрапити на своє робоче місце, так як вхід в корпус все ще був заблокований. До ректорату викликали поліцію, яка звернулася з проханням до осіб, які блокували вхід, допустити поліцейських в приміщення університету. У відомстві зазначають, що протестувальники відмовилися виконати вимоги співробітників поліції, після чого поліція відтіснила їх від входу в будівлю. В. о ректора НМУ у супроводі співробітників поліції зайшов в ректорат.

Зазначено, що більшість працівників ректорату НМУ не були на своїх робочих місцях у робочий час. Відсутність працівників буде належним чином зафіксовано для подальшого вжиття заходів.

Крім того, пізніше з'явився проректор НМУ Цехмістер Ярослав, який відмовився знайомитися з наказом про призначення нового в.о. ректора. Але після переговорів сторони домовилися про продовження роботи університету в штатному режимі під керівництвом нового в. о. ректора. Наказ про його призначення зареєстрований в канцелярії університету.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що робота ректорату НМУ була заблокована групою невідомих осіб.