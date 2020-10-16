Кучеренко: штрафы за неправильную парковку должны идти на строительство паркингов

Фото: Алексей Кучеренко (ba.org.ua)

В Киеве не так давно заработала система с эвакуация автомобилей. Это европейский опыт, но штрафы за неправильную парковку должны идти на строительство паркингов, а не на прибыли частным эвакуаторам.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время брифинга в открытом штабе партии, передает пресс-служба.

“В Европе все работает следующим образом: 2 контроллера делают фото, фиксируют нарушения и выписывают штраф. Если нарушитель не оплатил штраф 200-300 евро, это лицо может потерять право водить машину. Себестоимость такой операции - это не гонять эвакуаторы. В Европе деньги от нарушителей закона идут в бюджет. Мне кажется, что мы сделали бизнес для частной компании. А должны были бы создать нормальную систему воспитания наших людей и использование денег, которые они платят в виде штрафов на строительство многоэтажных паркингов. Именно так делается во всем цивилизованном мире", - сказал политик.

По его словам, команда "Батькивщины" вместе с киевлянами должны все четко сделать, чтобы контролировать каждую копейку бюджета.

Напомним, ранее сообщалось, что "Батькивщина" официально выдвинула кандидатом на должность киевского городского головы Алексея Кучеренко - бывшего министра по вопросам ЖКХ.

Во время официальных мероприятий представитель команды Тимошенко предложил стратегию решения самых болезненных столичных проблем - модернизацию жилищного фонда и инфраструктурных сетей, установления справедливых тарифов, уменьшение пробок, упорядочение застройки, планы улучшения экологии, озеленение города и тому подобное.