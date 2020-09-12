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Кучеренко объяснил, как за год вдвое сократить время пребывания киевлян в пробках

Автор: РБК-Украина

Политик убежден, следует реализовать как среднесрочные, так и долгосрочные меры по разгрузке дорог

За один год малобюджетными мероприятиями, при условии быстрого финансирования, можно вдвое сократить время пребывания киевлян в пробках.

Об этом заявил кандидат в мэры Киева от “Батькивщины” Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс-служба.

По его словам, это возможно реализовать путем комплексного плана быстрых решений по немедленному возобновлению работы городской электрички, обновлению и срочном увеличению подвижного состава городского транспорта, с преимуществом электротранспорта и транспорта на воде, обновлению и оптимизации движения скоростного трамвая и его синхронизации с работой других видов транспорта.

“В Киеве, благодаря исследованиям мирового банка Нью-Йоркской Транспортной академии, построена транспортная модель Киева, которая с большой точностью может смоделировать любой сценарий. То есть матиматично рассчитывается оптимальный сценарий транспортной проблемы, из него выбираются мероприятия, которые быстрее могут снять напряжение", - заявил политик.

Кучеренко убежден, что следует реализовать как среднесрочные, так и долгосрочные меры по разгрузке столичных дорог.

"Это и достройки линии метрополитена, и достройки развязок, а их по нашим подсчетам около 40, и развитие Киевской Большой Окружной дороги. Но это очень масштабные и затратные проекты, а нам надо решать эти проблемы в ближайшее время. Поэтому приоритетными будут быстрые, малозатратные мероприятия, которые смогут максимально быстро снять напряжение. Безусловно Киеву нужны и туннели, и я уверен, что при условии профессионального руководства и свободы за 5 лет реально реализовать проекты по строительству 2 тоннелей, которые кардинально изменят транспортную схему города", - резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что партия "Батькивщина" объявила об участии в местных выборах 25 октября. Конференции партии, на которых будут проходить официальные выдвижения, пройдут с 15 по 24 сентября.

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Новости Украины Алексей КучеренкоКиевБатькивщинапробки