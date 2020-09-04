"Батькивщина" объявила об участии в местных выборах 25 октября

Фото: представители "Батькивщины" (facebook.com)

Конференции партии, на которых будут проходить официальные выдвижения, пройдут с 15 по 24 сентября

Политическая партия "Батькивщина" приняла официальное решение об участии в местных выборах 25 октября.

Об этом сообщает сайт политсилы.

Как отмечают в партии, свыше 45 тысяч кандидатов в местные советы, а также почти полторы тысячи кандидатов на руководителей ОТГ - должности городских, сельских и поселковых голов, будут представлять "Батькивщина" на местных выборах.

Конференции, на которых будут проходить официальные выдвижения, пройдут с 15 по 24 сентября.

"Батькивщина" - единственная сила, способная спасти ныне государство, которое некомпетентная власть завела в экономический и социальный кризис", - заявил в своем выступлении первый заместитель председателя партии, председатель Исполнительного секретариата политсовета партии Иван Кириленко.

В свою очередь, Андрей Кожемякин отметил, что команда Юлии Тимошенко имеет все основания рассчитывать на максимальную поддержку людей, как это было во время выборов в ОТГ в последние годы.

"Батькивщина" имеет самый большой опыт участия в избирательных кампаниях среди всех потенциальных участников нынешних местных избирательных гонок, качественный план и профессиональных кандидатов. Мы имеем все основания рассчитывать на победный результат", - добавил Кожемякин.

Напомним, начиная с 2014 года, на выборах в объединенных территориальных общинах "Батькивщина" занимала первое место по количеству депутатов, избранных от партий.

Как известно, местные выборы в Украине должны пройти 25 октября.