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Кучеренко: Киеву нужны серьезные решения, а не wow-эффекты

Киев, Понедельник 05 октября 2020 15:41
Кучеренко: Киеву нужны серьезные решения, а не wow-эффекты
Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Киев требует не wow-эффектов, а серьезных инфраструктурных решений.

Об этом заявил народный депутат, кандидат в мэры Киева от "Батькивщины" Алексей Кучеренко во время встречи с избирателями, передает пресс-служба.

По его словам, один из ярких примеров таких wow-эффекта является стеклянный мост.

"Эти деньги нужно воспринимать не как подарок с неба. Мы имеем полное право на контроль за их использование. Мост стеклянный у нас появился, возле которого любят гулять киевляне, но после прогулок они все же возвращаются к себе домой. Они садятся в транспорт или в общественный - и видят, в каком он состоянии, или в свой личный - и наблюдают вечные пробки на дорогах. Годовой бюджет Киева - 57,5 миллиардов гривен. Берем 5 лет - это 300 млрд грн. Немалая сумма. А едешь по городу и не понимаешь, почему нет развязки, тротуары разбиты, мост недостроенный, нет тоннеля, где он нужен. Киеву надо не wow-эффекты, а серьезные инфраструктурные решения. В программе команды "Батькивщина" предлагаются именно такие решения", - резюмировал Кучеренко.

Он также убежден, что мосты и скверы нужны, но по реальной смете.

"Главное сделать это эффективно, качественно, и за ту смету, которую он стоит, чтобы он не был в 2 или 3 номинала. Потому что за 3 цены сделать нам за наши деньги с "откатами" какой-то подарок - зачем это надо? Эти деньги абсолютно не лишние, они могут пойти на нашу инфраструктуру", - заявил политик.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что в Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов. Вместо "хрущевок" киевляне должны получать благоустроенные квартиры в 200-500 метрах от бывшего дома.

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