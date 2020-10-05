Кучеренко: Києву потрібні серйозні рішення, а не wow-ефекти

Фото: Олексій Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)

Київ потребує не wow-ефектів, а серйозних інфраструктурних рішень.

Про це заявив народний депутат, кандидат в мери Києва від "Батьківщини" Олексій Кучеренко під час зустрічі з виборцями, передає прес-служба.

За його словами, один із яскравих прикладів таких wow-ефекта є скляний міст.

"Ці гроші треба сприймати не як подарунок з неба. Ми маємо повне право на контроль за їхнє використання. Міст скляний у нас з’явився, біля якого люблять гуляти кияни, але після прогулянок вони все ж повертаються до себе додому. Вони сідають у транспорт: або в громадський - і бачать, у якому він стані, або у свій особистий - і спостерігають вічні затори на дорогах. Річний бюджет Києва - 57,5 мільярдів гривень. Беремо 5 років - це 300 млрд грн. Чимала сума. А їдеш містом і не розумієш, чому немає розв’язки, тротуари розбиті, міст недобудований, немає тунелю, де він потрібен. Києву треба не wow-ефекти, а серйозні інфраструктурні рішення. У програмі команди "Батьківщина" пропонуються саме такі рішення", - резюмував Кучеренко.

Він також переконаний, що мости та сквери - потрібні, але за реальний кошторис.

"Головне зробити це ефективно, якісно, і за той кошторис, який він коштує, щоб він не був у 2 або 3 номінали. Бо за 3 ціни зробити нам за наші кошти з "відкатами" якийсь подарунок - навіщо це треба? Ці гроші абсолютно не зайві, вони можуть піти на нашу інфраструктуру", - заявив політик.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що у Києві має функціонувати комплексна програма перебудови старих мікрорайонів. Замість "хрущовок" кияни мають отримувати облаштовані квартири у 200-500 метрах від колишнього будинку.