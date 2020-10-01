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Кучеренко: 25% отопления Киева может производить мусороперерабатывающий завод

Киев, Четверг 01 октября 2020 13:55
Кучеренко: 25% отопления Киева может производить мусороперерабатывающий завод
Фото: Алексей Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Украина

Без развития мусороперерабатывающих заводов по радиусу Киева проблема с полигонами в городе не будет решена. Для этого нужно провести соответствующую работу с киевлянами.

Об этом заявил народный депутат, кандидат в мэры Киева от “Батькивщины” Алексей Кучеренко, передает пресс-служба.

Парламентарий поддерживает переход на систему сортировки мусора при условии, что эта цепь будет продумана до мельчайших деталей.

"Я за раздельный мусор! Но если действительно будет построена вся цепь до мелочей. Чтобы раздельный мусор, который мы собрали на кухне, дошел в таком формате до конечной остановки. Если у нас будут современные мусоросжигательные заводы, то этот "сбор" будет ненужен. Знаете почему? Ибо все будет сжигаться. Современные технологии не дешевые, но очень экологичны. И 25% отопления города будет производить этот завод. Такой формат уже используют европейские страны! Это экономически привлекательно и позволяет не поднимать платежки пожизненно. Надо правильно объяснить людям", - добавил Кучеренко.

По его словам, для киевлян столица - некомфортный город, в том числе из-за экологических показателей.

"Экологические проблемы огромные. Киев перестал быть зеленым начиная с Крещатика. А для меня это личное! Потому что я вспоминаю, как в детстве ходил по зеленому Крещатику. Он весь был в тени благодаря каштанам. Даже, когда сравниваю фото до и после - настроение портится", - отметил он.

Напомним, ранее Кучеренко заявлял, что в Киеве должна функционировать комплексная программа перестройки старых микрорайонов. Вместо "хрущевок" киевляне должны получать благоустроенные квартиры в 200-500 метрах от бывшего дома.

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