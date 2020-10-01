ru
ua
News
News
Новини України
Коронавирус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Кучеренко: 25% опалення Києва може виробляти сміттєпереробний завод

Київ, Четвер 01 жовтня 2020 13:55
Кучеренко: 25% опалення Києва може виробляти сміттєпереробний завод
Фото: Олексій Кучеренко (kyiv.ba.org.ua)
Автор: РБК-Україна

Без розбудови сміттєпереробних заводів по радіусу Києва проблема з полігонами у місті не буде вирішена. Для цього потрібно провести відповідну роботу з киянами.

Про це заявив народний депутат, кандидат в мери Києва від “Батьківщини” Олексій Кучеренко, передає пресслужба.

Парламентарій підтримує перехід на систему сортування сміття за умови, що цей ланцюг буде продуманий до найменших деталей.

"Я за роздільне сміття! Але якщо дійсно буде побудований весь ланцюг до дрібниць. Щоб роздільне сміття, яке ми зібрали на кухні дійшло у такому форматі до кінцевої зупинки. Якщо у нас будуть сучасні сміттєспалювальні заводи, то цей "збір”" буде непотрібний. Знаєте чому? Бо все буде спалюватися. Сучасні технології не дешеві, але дуже екологічні. І 25% опалення міста буде виробляти цей завод. Такий формат вже використовують європейські країни! Це економічно привабливо і дозволяє не підіймати платіжки довічно. Треба правильно це пояснити людям", - додав Кучеренко.

За його словами для киян столиця - некомфортне місто, в тому числі через екологічні показники.

"Екологічні проблеми величезні. Київ перестав бути зеленим починаючи з Хрещатика. А для мене це особисте! Бо я пригадую, як у дитинстві ходив по зеленому Хрещатику. Він весь був у тіні завдяки каштанам. Навіть, коли порівнюю фото до і після - настрій псується", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що у Києві має функціонувати комплексна програма перебудови старих мікрорайонів. Замість "хрущовок" кияни мають отримувати облаштовані квартири у 200-500 метрах від колишнього будинку.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Кучеренкомусорзавод
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся