Кубраков: водители не будут платить за проезд дорогами "Большой стройки"

Новые дороги, которые строятся и реконструируются в рамках "Большой стройки" президента Владимира Зеленского и на условиях государственно-частного партнерства, останутся бесплатными для пользователей.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра инфраструктуры Александра Кубракова в Facebook.
Он пояснил, что информация, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности. Дороги, которые упоминали журналисты, на самом деле создаются в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В целом это 6 участков дорог протяженностью 1500 км:
"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как «availability payments» или «плата за доступность", - рассказал Кубраков.
Вместе с тем дороги, построенные на условиях концессии, могут быть платными. Как объяснил Кубраков, сейчас на этапе разработки находятся два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги "Стрый - Мукачево" и строительство дороги "Краковец - Броды - Ровно".
"Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", - отметил министр.
Кубраков обратил внимание, что постановлением правительства от 23 декабря 2020 года был определен максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, построенных на условиях концессии.
"То есть к дорогам, которые будут обновляться в рамках ГЧП, это никакого отношения не имеет", - подчеркнул он.
Таким образом, разница между ГЧП и концессионными проектами заключается в том, что в первом случае расходы возмещает государство, а во втором - пользователь.
"И еще раз напоминаю, ведь наша позиция здесь неизменна - дороги "Большой стройки" никогда не будут платными", - подчеркнул министр.
Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко, до конца 2023 года в Украине будет обновлена вся сеть общегосударственных дорог, а это более 20 тысяч км.
Кроме того, по его словам, в Украине осенью этого года начнется сезон сдачи объектов инфраструктуры во всех регионах.