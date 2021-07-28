Кубраков: водители не будут платить за проезд дорогами "Большой стройки"

Он пояснил, что информация, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности. Дороги, которые упоминали журналисты, на самом деле создаются в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП). В целом это 6 участков дорог протяженностью 1500 км:

"Харьков - Днепр - Запорожье" (M-29, M-04, M-18);

"Борисполь - Полтава" (М-03);

"Херсон - Николаев" (М-14);

"Киев - Житомир - Ровно" (М-06);

"Ягодин - Ковель - Луцк" (М-07, М-19);

"Днепр - Кривой Рог - Николаев" (M-04 H11).

"В рамках этого проекта платы за проезд не будет. Взносы инвестора будут компенсироваться из государственных средств. То есть, фактически, речь идет о своеобразном формате оплаты частями, который в мире больше известен как «availability payments» или «плата за доступность", - рассказал Кубраков.

Вместе с тем дороги, построенные на условиях концессии, могут быть платными. Как объяснил Кубраков, сейчас на этапе разработки находятся два потенциальных концессионных проекта: строительство дороги "Стрый - Мукачево" и строительство дороги "Краковец - Броды - Ровно".

"Оба ТЭО должны быть завершены до конца этого года. Разработка технико-экономического обоснования является частной инициативой, после завершения исследований будет объявлен открытый конкурс, который должен определить будущего концессионера", - отметил министр.

Кубраков обратил внимание, что постановлением правительства от 23 декабря 2020 года был определен максимальный размер платы за разовый проезд для дорог, построенных на условиях концессии.

"То есть к дорогам, которые будут обновляться в рамках ГЧП, это никакого отношения не имеет", - подчеркнул он.

Таким образом, разница между ГЧП и концессионными проектами заключается в том, что в первом случае расходы возмещает государство, а во втором - пользователь.

"И еще раз напоминаю, ведь наша позиция здесь неизменна - дороги "Большой стройки" никогда не будут платными", - подчеркнул министр.