В Украине осенью начнется сезон сдачи объектов инфраструктуры, - Тимошенко

В Украине осенью этого года начнется сезон сдачи объектов инфраструктуры во всех регионах. Всего в работе сейчас находятся около 1000 таких объектов, реализуемых в рамках программы президента Владимира Зеленского " Большая стройка " и других программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя руководителя Офиса президента, координатора программы "Большая стройка" Кирилла Тимошенко.

По его словам, такое большое количество инфраструктурных проектов стала возможной в том числе благодаря децентрализации. Большинство объектов финансируются совместно из государственного бюджета и за счет местных громад, которые благодаря децентрализации получили большие финансовые возможности.

"И мы не говорим только о дорогах. Потому что около 100 садов, 100 школ, 100 спортивных объектов реализуются в громадах. Громады хотят реализовывать такие проекты. Действительно, государство помогает своим бюджетом, но это проекты софинансирования, которые финансируют и города, и деревни, и объединенные территориальные громады", - сказал замглавы ОП.

По его словам, за счет увеличения средств, которые в результате децентрализации стали получать местные бюджеты, между территориальными громадами уже наметилась конкуренция за получение дополнительного финансирования из госбюджета на реализацию проектов социальной инфраструктуры.

Тимошенко напомнил также о других программах, инициированных Президентом Владимиром Зеленским - "Большая реставрация", "Здоровая Украина", "Активные парки", реконструкция приемных отделений опорных больниц и так далее.

Государство, в свою очередь, помогая территориальным громадам, соединяет между собой ОТГ, крупные и маленькие города дорогами, которые строят Укравтодор и областные государственные администрации.

"Я думаю, что все вместе мы сможем за следующие несколько лет построить действительно хорошую страну, которая уже сейчас видоизменяется и все это видят", - отметил Тимошенко.