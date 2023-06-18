Кубраков відвідав саміт міністрів транспорту країн G7: представив інфраструктурні проекти

Віце-прем'єр-міністр із відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков на саміті міністрів транспорту G7 у Японії представив перспективні проекти, серед яких "транспортний безвіз".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Олександра Кубракова.

"Вже є, що показати та запропонувати міжнародним партнерам. Насамперед, нам вдалося за короткий проміжок часу перетворити Дунайський портовий кластер на потужний логістичний хаб. Завдяки модернізації портової інфраструктури, днопоглибленню причалів нам вдалося збільшити перевалку в Дунайських портах у 4,5 рази", – зазначив Кубраков.

Він також зазначив, що Україна розвиває "транспортний безвіз" із Євросоюзом, автомобільну та залізничну прикордонну інфраструктуру, а також логістичний потенціал.

За його словами, Україна, експортоорієнтована країна, змушена була повністю переформатувати свою логістику. До 24 лютого 2022 року через морські порти проходило майже 60% усієї торгівлі, тепер же більша частина експорту та імпорту перевозиться залізницею та автомобільними дорогами.

"Це стало викликом також і для сусідніх країн. Блокування агроекспорту по суші на тлі зернового коридору, що нестабільно працює, могло б обернутися світу продовольчою катастрофою", - додав він.

На його думку, потрібні глобальні рішення та чітка стратегія міжнародної підтримки розвитку альтернативних логістичних маршрутів.