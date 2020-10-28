Кубраков: "Укравтодор" эффективно распоряжается средствами COVID-фонда

Фото: Александр Кубраков (facebook.com)

Средства из фонда по борьбе с COVID-19 должны идти не только на обеспечение системы охраны здоровья, но и на борьбу с экономическими последствиями пандемии.

Об этом заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков в эфире Espreso.tv.

"Весной в правительстве начали обсуждать различные варианты преодоления последствий коронакризиса - не только в области здравоохранения, но и в экономике. Был избран механизм спецфонда, который получил название "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями". Такое название действительно фокусирует внимание исключительно на медицинских мероприятиях - потому что речь идет о борьбе с болезнью, а не с последствиями коронакризиса", - отметил Кубраков.

По его словам, средства спецфонда идут и на медицину, и на экономические и инфраструктурные проекты.

"На сегодня "Укравтодор" наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда. Уже выполнено и оплачено работ на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км. Строительный сезон продолжается - план в 4000 км будет выполнен. Это не просто хорошая дорожная инфраструктура - это точка роста экономики, которая не дала нашей экономике "лечь" в начале пандемии и начать восстанавливаться раньше, чем это ожидалось", - подчеркнул он.

Кубраков также отмечает, что во время пандемии "Укравтодор" не приостановил ни одного дорожного проекта, там самым создав базу для привлечения значительных инвестиций в украинскую экономику.

"Эти 35 млрд грн, которые в итоге Укравтодор получил из COVID-фонда, планировалось привлечь на дороги еще в начале года. В открытом доступе официальная презентация наших планов - где сумму в 35 млрд грн мы даем третьим источником "Большого строительства" дорог, как "дополнительное бюджетное финансирование". Это должны были быть деньги Нафтогаза, которые он получил от Газпрома по решению Стокгольмского арбитража. Эти средства были направлены на государственные дороги через механизм спецфонда", - резюмировал Кубраков.

Напомним, по состоянию на 23 октября из Фонда борьбы с COVID-19 потратили 52% от общей суммы. Это 34,1 млрд гривен из 66 миллиардов.

Отметим, 19 октября заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив заявляла, что в Фонде борьбы с COVID-19 есть деньги на доплаты врачам, и на социальную поддержку. На тот момент использование ковидфонда составляло 40%.

Как писало РБК-Украина, ранее сообщалось, что на меры по противодействию COVID-19 из государственного бюджета потратили более 30 млрд гривен.