UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Кубраков розповів, хто виграє від ухвалення містобудівної реформи

Фото: Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Ухвалення містобудівної реформи (законопроект №5655) дозволить місцевій владі мати все, що потрібно, аби зупиняти незаконні забудови. Крім того, буде відповідальність за мовчазні погодження будівництва "примар", які ніколи не будуть введені в експлуатацію чи під'єднані до електромереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колонку віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова для НВ.

"Зокрема, №5655 надає додаткові повноваження органам місцевого самоврядування. Разом з повноваженнями вони отримують порядок, що робити з незаконним будівництвом, як діяти з таким об'єктом, як зупиняти. Тепер ніхто не зможе сказати: вибачте, у нас тут незаконна будівля, яка будується в центральній частині міста, і ми не можемо це зупинити, бо у нас немає повноважень. Все. Є повноваження, є інструменти, є відповідальність. І питання придбання житла в незаконних будовах піде в історію", - пояснює міністр.

Крім цього, за його словами, законопроект створює умови, при яких міста не обійдуться без генерального плану. Його відсутність дозволяла нечистим на руку чиновникам надавати дозволи на будівництво будь-де.

Він також зазначив, що від першого до другого читання були проведені десятки зустрічей з профільними громадськими організаціями, експертами галузі, представниками міжнародної спільноти.

"Реформу містобудівної галузі ми вважаємо революційною. Все, що зараз відбувається у паперовому вигляді, буде відбуватись в одній IT-системі, кожна дія або бездіяльність учасника будівельного процесу буде зафіксована в системі. А це те, чого саме бояться і забудовники, і місцеві чиновники", - резюмує Кубраков.

Нагадаємо, в грудні Верховна рада підтримала законопроект №5655, який запускає комплексну реформу містобудування.

Зокрема, він передбачає максимальну цифровізацію документів та процесів, автоматизацію багатьох процедур та посилення відповідальності за незаконні дії.

Також РБК-Україна писало, що країни G7 готові долучитися до моніторингу впровадження в Україні реформи містобудування.

Детальніше про те, як реформа містобудування буде боротися з корупцією на місцях - читайте в статі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Місцеве самоврядуванняОлександр Кубраков