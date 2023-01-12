Кубраков розказав про механізм компенсацій за знищене житло

Гроші на відшкодування збитків, завданих житлу українців через вторгнення російської армії, та на відбудову житла планують брати з конфіскованих грошей країни-агресора. Рішення про компенсацію будуть ухвалювати комісії на рівні місцевих громад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України, міністра інфраструктури і регіонального розвитку Олександра Кубракова в Facebook .

Відповідну норму заклали в проект закону №7198, який зараз знаходиться на розгляді Верховної ради.

"Понад 2,4 млн українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, станом на осінь 2022. Через Дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тисяч українців. І це далеко неповний список постраждалих, який щодня поповнюється. Проблема потребує чіткої державної політики, в такому чутливому питанні ми не можемо обмежуватись тимчасовими рішеннями. Одним з інструментів регуляції питання компенсації за зруйноване житло покликаний законопроект №7198, який наразі знаходиться на розгляді ВР", - написав він.

За його словами, закон визначатиме, хто зможе отримати компенсацію, в якому вигляді, коли і як постраждала сторона зможе її використати для придбання нового житла.

"Громадяни отримають чіткий і зрозумілий алгоритм дій для отримання компенсації", - додав Кубраков, опублікувавши презентацію документа з покроковим алгоритмом отримання майбутніх відшкодувань.

"Державну політику компенсацій впроваджуватимемо у тісній взаємодії з місцевим самоврядуванням. Законопроектом передбачається, що комісії з розгляду питань щодо надання компенсації будуть створюватися при кожній громаді чи військовій адміністрації. Цим ми максимально децентралізуємо повноваження в питанні компенсацій", - додав віце-прем’єр.

Кубраков також підкреслив, що у частині фінансування уряд розраховує, що в якості джерела коштів для відбудови зруйнованого житла будуть використані заарештовані активи Росії. "Ми не хочемо перекладати тягар відбудови на платників податків, тому вже працюємо з міжнародними інституціями над залученням цих коштів у відбудову. Це процес нелегкий, проте ми впевнені, що свого досягнемо", - написав він.

Він також додав, що законопроектом не закриваються всі питання щодо механізму компенсацій чи джерел фінансування. Він є рамковим, під який буде розробляти комплекс підзаконних актів.

"Розраховуємо на підтримку народних депутатів та експертної громадськості в цьому процесі. Разом ми зможемо вибудувати не тільки ефективну систему компенсації, але й комплексно імплементувати містобудівну реформу", - підсумував Кубраков.