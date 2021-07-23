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Кубраков рассказал, как МИУ будет бороться с нелегальными перевозчиками

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Киев, Пятница 23 июля 2021 15:22
Кубраков рассказал, как МИУ будет бороться с нелегальными перевозчиками Фото: глава МИУ Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Министерство инфраструктуры разрабатывает необходимые нормативные акты, чтобы положить конец нелегальным перевозкам и привести в порядок аттестованные вокзалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Среди приоритетов работы нашей команды - прозрачная работа автовокзалов Украины. К сожалению, в нашей стране существует большая проблема нелегальных автовокзалов и перевозчиков. На таких стихийных автостанциях нет никаких необходимых условий - самого здания автовокзала, соответственно, залов ожиданий, касс и тому подобное", - сказал Кубраков.

По его мнению, это прежде всего - вопрос безопасности пассажиров.

"Мы будем бороться с нелегальными автостанциями и одновременно поддерживать развитие законных аттестованных вокзалов. Сейчас мы разрабатываем необходимые для отрасли нормотворческие изменения", - подчеркнул глава МИУ.

Напомним, ранее упоминалось о том, что украинский рынок пассажирских перевозок крайне коррумпированный и узурпирован нелегальными перевозчиками, которые не обеспечивают минимальных условий комфорта и безопасности для пассажиров.

До этого работа автостанций и требования к их аттестации регулировалась приказом 700 Министерства инфраструктуры.

В феврале 2020-го приказ отменили, зато ни одного нормативно-правового документа, который вернул бы автобусные остановки и вокзалы в легальную плоскость, до сих пор не приняли.

Как сообщалось, 22 июля открылся Центральный автовокзал Киева, который был впервые модернизированный 60 лет. Размер инвестиций составил более 120 млн грн. Обновленный автовокзал сможет принимать 7 тыс. пассажиров ежедневно.

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