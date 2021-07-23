Кубраков рассказал, как МИУ будет бороться с нелегальными перевозчиками

Министерство инфраструктуры разрабатывает необходимые нормативные акты, чтобы положить конец нелегальным перевозкам и привести в порядок аттестованные вокзалы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Среди приоритетов работы нашей команды - прозрачная работа автовокзалов Украины. К сожалению, в нашей стране существует большая проблема нелегальных автовокзалов и перевозчиков. На таких стихийных автостанциях нет никаких необходимых условий - самого здания автовокзала, соответственно, залов ожиданий, касс и тому подобное", - сказал Кубраков.

По его мнению, это прежде всего - вопрос безопасности пассажиров.

"Мы будем бороться с нелегальными автостанциями и одновременно поддерживать развитие законных аттестованных вокзалов. Сейчас мы разрабатываем необходимые для отрасли нормотворческие изменения", - подчеркнул глава МИУ.