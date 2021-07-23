Кубраков розповів, як МІУ буде боротися з нелегальними перевізниками

Міністерство інфраструктури розробляє необхідні нормативні акти, щоб покласти край нелегальним перевезенням та привести до ладу атестовані вокзали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

"Серед пріоритетів роботи нашої команди - прозора робота автовокзалів України. На жаль, в нашій країні існує велика проблема нелегальних автовокзалів та перевізників. На таких стихійних автостанціях немає жодних необхідних умов - самої будівлі автовокзалу, відповідно, зали очікувань, кас тощо", - сказав Кубраков.

За його словами, це перш за все - питання безпеки пасажирів.

"Ми будемо боротися з нелегальними автостанціями та одночасно підтримувати розвиток законних атестованих вокзалів. Наразі ми напрацьовуємо необхідні для галузі нормотворчі зміни", - наголосив очільник МІУ.