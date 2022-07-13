Кубраков о повышении тарифов УЗ: предлагаем бизнесу помочь государству

"Принимая решение о повышении тарифов, мы понимали, что у государства уже нет запасов и ресурсов. И при всем уважении к бизнесу, который недоволен и грозит остановить какие-то предприятия, мы понимаем, что у бизнеса был суперуспешный прошлый год. И, наверное, условные 50 млн долларов, на которые до конца года у них вырастут затраты, не приведут к катастрофическим последствиям", - сказал он.

По его словам, "Укрзализныце" не хватает в месяц несколько миллиардов гривен. Государство со своей стороны в первые месяцы поддержал, но Минфину все сложнее и сложнее финансировать затраты на армию, войну и социальные выплаты. "И мы понимаем, что пока нет перспектив, что ситуация как-то улучшится", - отметил министр.

"И, наверное, на данном этапе это правильно, это будет их вклад, в том числе в развитие экономики, поддержку государства и армии. В любом случае мы не должны допустить, когда железная дорога остановится или что мы будем забирать из финансирования армии. Мы этого не хотим делать, мы предлагаем бизнесу немного поучаствовать и помочь государству", - заявил Кубраков.

При этом он отметил, что тарифы на грузоперевозки, если сравнить, например, с Польшей, были в 6 раз ниже до этого повышения.

"И даже теперь все еще в 3,5 раза ниже, чем там. То есть бизнес, который экспортирует, который едет в порты Гданьска, ему там приемлемо платить в 3,5 раза больше? А наша часть, которая в доле затрат на 7 долларов на тонне станет дороже, неприемлема?" - сказал министр.