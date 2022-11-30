Кубраков подав заяву на звільнення. Його чекає нова посада

У середу, 30 листопада, нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.
Про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", - написав він.
Як писало РБК-Україна, нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков може здобути нову посаду в Кабміні. Верховна Рада завтра збирається розглянути це питання. Кубракова можуть перевести на посаду віце-прем'єр-міністра.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.