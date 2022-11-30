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Кубраков подав заяву на звільнення. Його чекає нова посада

Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков
Автор: Наталія Гурковська

У середу, 30 листопада, нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков подав заяву про звільнення.

Про це заявив представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"До Верховної Ради України надійшла заява Кубракова Олександра Миколайовича про звільнення з посади Міністра інфраструктури України", - написав він.

Як писало РБК-Україна, нинішній міністр інфраструктури Олександр Кубраков може здобути нову посаду в Кабміні. Верховна Рада завтра збирається розглянути це питання. Кубракова можуть перевести на посаду віце-прем'єр-міністра.

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Олександр Кубраков